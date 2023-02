LPI-J: Körperverletzung

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle in der Eisenberger Straße ertappten Beamte der Polizei Saale-Holzland am Donnerstagabend in Hermsdorf einen 40-Jährigen. Dieser steuerte seinen Pkw Chevrolet, obwohl er vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert hatte. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,66 Promille. Nachdem die Weiterfahrt untersagt wurde, fertigten die Beamten die fällige Anzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

