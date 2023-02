Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: verletzter Radfahrer in Camburg

Jena (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag, dem 24.02.2023 gegen 12:00 Uhr in Camburg, Saale-Holzland Kreis. Ein 39-jähriger Mann befuhr mit seinem Fahrrad die Naumburger Straße, ein vor ihm fahrender Pkw mußte verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte der Radfahrer zu spät und fuhr in das Heck des Pkw, er kam zu Fall und wurde verletzt, er wurde anschließend von den Rettungskräfte ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw und am Fahrrad entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell