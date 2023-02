LPI-J: Berauscht erwischt

Jena (ots) - Unbekannte machten sich an der Haustür eines Wohnhauses im Von-Hase-Weg zu schaffen. Der oder die Täter wollten augenscheinlich mittel s Aufhebeln der Tür in das Gebäudeinnere gelangen. Die Tür jedoch hielt der Gewalteinwirkung stand, sodass ein Eindringen nicht gelang. Der entstandene Schaden an der Tür wird auf ca. 300,- Euro beziffert. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

