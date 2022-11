Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Bedrohung nach Verkehrsunfall in Schalke

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Bedrohung in Schalke sind Polizeibeamte am Dienstag, 29. November 2022, gerufen worden. An der Liebfrauenstraße fuhr ein 18-jähriger Gelsenkirchener um 18 Uhr mit seinem E-Scooter vom Gehweg auf die Straße. Dabei kollidierte er mit dem Auto eines 49-Jährigen aus Gelsenkirchen. Der 18-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der hinzugekommene 40 Jahre alte Vater des Verletzten beleidigte und bedrohte daraufhin den Autofahrer, konnte von den alarmierten Polizeibeamten aber beruhigt werden. Mit einem Rettungswagen wurde der verletzte Fahrer des E-Scooters zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden an dem E-Scooter, am Auto des 49-Jährigen sowie an einem geparkten Fahrzeug.

