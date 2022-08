Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall zwischen PKW und Krad mit einer schwer verletzten Person

Groß Flotow (LK MSE) (ots)

Am 16.08.2022, gegen 16:50 Uhr, kam es auf der B 192, in Höhe des Abzweiges Groß Flotow, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Krad und einem PKW. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte die 40-jährige PKW-Fahrerin nach links in Richtung Groß Flotow abbiegen. Der 27-jährige Kradfahrer fuhr in Richtung Waren und kam dem PKW entgegen. Die PKW-Fahrerin missachtete den Vorrang des entgegen kommenden Kradfahrers. In der Folge stießen beide Fahrzeuge zusammen. Der Kradfahrer erlitt hierbei schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich ca. 15000 Euro. im Auftrag Marco Sellke Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg Tel.: 0395/5582 2131

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell