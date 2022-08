Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der B104 (LK MSE)

Malchin (LK MSE) (ots)

Am 16.08.2022, gegen 13:30 Uhr, ereignete sich auf der B104 zwischen Scharpzow und Kölpin ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Der 62-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Traktors mit Anhänger befuhr die B104 aus Richtung Stavenhagen kommend in Richtung Malchin und kam aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Anhänger nach rechts von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge löste sich der mit Silomais beladene Anhänger von der Zugmaschine, kippte um und der Großteil der Ladung fiel in den Straßengraben. Dabei wurden der Anhänger, zwei Straßenbäume und ein Leitpfosten sowie die Straßenbankette beschädigt. Der 62-jährige Fahrer blieb unverletzt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 21.500 Euro. Für die Bergung des Anhängers musste die B104 kurzzeitig voll gesperrt. Neben den zwei Funkstreifenwagenbesatzungen des PR Malchins waren auch Mitarbeiter der Straßenmeisterei Stavenhagen im Einsatz. Diese unterstützten bei den Absperrmaßnahmen und übernahmen die Reinigung der Fahrbahn am Unfallort. im Auftrag Marco Sellke Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg Tel.: 0395/5582 2131

