Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Berauscht unterwegs

Weimar (ots)

Am Samstagabend wurde die Weimarer Polizei über einen Verkehrsunfall in Berlstedt informiert. Ein 21-jähriger Audifahrer wollte vom Parkplatz des REWE-Marktes nach rechts auf die Schwerstedter Straße fahren. In der Ausfahrt des Marktes ereignete sich ein Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw Mazda, der auf den Parkplatz des Marktes fahren wollte und aus nicht bekannten Gründen auf der Spur des entgegenkommenden Audi fuhr. Da der Mazdafahrer den Unfallort verließ, ohne seine Personalien anzugeben, zog der Audifahrer die Polizei hinzu. Der Fahrer des unfallflüchtigen Pkw erhielt daraufhin Besuch durch Polizeibeamte. Nun stellte sich auch der Grund heraus, warum er den Unfallort verließ. Ein Atemalkoholtest ergab 1,14 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und zogen den Führerschein ein.

Im Laufe des Wochenendes stellten die Beamten der PI Weimar bei allgemeinen Verkehrskontrollen insgesamt sechs weitere Fahrzeugführer fest, die ihre Fahrzeuge unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Drogen führten. Besonders bitter endete die Kontrolle für einen 42-jähren Skodafahrer am Freitag gegen 11:00 Uhr in der Karl-Haußknecht-Straße in Weimar. Er verweigerte zwar jegliche Mitwirkung bei der Kontrolle seiner Fahrtüchtigkeit, aber die Beamten baten ihn dennoch zur Blutentnahme, da er offensichtlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Weiter stellte sich heraus, dass dem offensichtlich Unbelehrbaren aufgrund eines früheren Alkoholdeliktes das Fahren von Kfz untersagt wurde und eine Anordnung zur Beschlagnahme des Führerscheines vorliegt. Der Führerschein wurde sofort beschlagnahmt und er muss zusätzlich mit einer Anzeige wegen des Fahrens trotz Fahrverbot und Alkohol- und Drogeneinflusses rechnen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell