Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Freden - Einbruch in Zweifamilienhaus

Hildesheim (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen am 16.02.2023, in der Zeit von 09:30 Uhr - 14:45 Uhr, durch aufhebeln der Hauseingangstür, in ein Zweifamilienhaus in der Straße Langer Weg in 31084 Freden ein. Aus dem Tatobjekt wird ein ca. 50 cm x 50 cm x 50 cm großer Würfeltresor samt Inhalt entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich vorläufig auf etwa 3000 Euro. Personen die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Alfeld unter der Telefonnummer: 05181/91160 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell