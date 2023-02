Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: 22 Jahre ohne Führerschein unterwegs

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (lud) - Am 16.02.2023, um 13:20 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Bad Salzdetfurth einen Pkw in der Wehrstedter Straße in 31162 Bad Salzdetfurth. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wird festgestellt, dass der 45-Jährige Fahrzeugführer seit 2001 nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Da der 45-Jährige aus der Gemeinde Lamspringe bereits schon einmal wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis polizeilich aufgefallen ist, muss dieser nun mit empfindlichen Konsequenzen rechnen. Nach Beendigung der Verkehrskontrolle musste der Lamspringer schließlich seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

