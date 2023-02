POL-HI: Sarstedt - Fahrten unter Einfluss von Alkohol

Hildesheim (ots) - Bockenem (Bö) Am Mittwoch, 15.02.2023, in der Zeit von 13.30 Uhr bis 13.40 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken auf dem Lidl-Parkplatz, Schlangenweg 48 in Bockenem den PKW Hyundai einer 73-jährigen Bockenemerin. Der PKW wurde im vorderen linken Bereich beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ...

