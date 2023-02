Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld/Delligsen - Spritztour mit Blaulicht

Hildesheim (ots)

Alfeld/Delligsen (vos) - Am Mittwochabend, 15.02.2023, gegen 20.47 Uhr erhielt die Alfelder Polizei Hinweise darauf, dass in Delligsen und Alfeld ein grauer VW Golf Kombi mit einem eingeschalteten Blaulicht auf dem Dach umherfahre. Im Zuge der Fahndung konnte der Pkw in der Winzenburger Straße in Alfeld angetroffen und kontrolliert werden. Bei dem 18-jährigen Fahrzeugführer wurde anschließend ein entsprechendes Blaulicht sichergestellt, für dessen Verwendung er keine Berechtigung vorzeigen konnte. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, dass es durch den Pkw unter Nutzung des Blaulichts zu Nötigungshandlungen gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern und möglicherweise auch zu einer "Verkehrskontrolle" eines Motorrollerfahrers in Delligsen gekommen sein soll. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder möglicherweise selbst betroffen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05181-9116-115 mit der Polizei Alfeld in Verbindung zu setzen.

