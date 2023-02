POL-HI: Warnung vor Anrufen falscher Polizisten

Hildesheim (ots) - Sarstedt (TK) In der Zeit von Montag, 13.02.2023, 15.00 Uhr, bis Dienstag, 14.02.2023, 08.00 Uhr, versuchten unbekannte Täter in ein Geschäft in der Steinstraße einzubrechen. Die unbekannten Täter wollten durch Aufhebeln der Eingangstür in das in der Fußgängerzone gelegene Geschäft eindringen, scheiterten jedoch. Angaben zum dabei entstandenen Sachschaden können derzeit nicht gemacht werden. ...

