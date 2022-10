Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunken Unfall gebaut

Kreis Kaiserslautern (ots)

Unter Alkoholeinfluss hat eine Autofahrerin in der Nacht zu Donnerstag auf der Straße zwischen Mölschbach und Kaiserslautern einen Unfall gebaut. Die Fahrerin eines Opel Corsas war gegen 1 Uhr auf der Kreisstraße 4 von Mölschbach kommend unterwegs. Aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit verlor sie in einer Kurve die Kontrolle über ihren Pkw. Das Auto kam von der Straße ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Frau konnte sich selbstständig befreien. Sie wurde leicht verletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei der Aufnahme des Unfalls fiel den Polizisten Alkoholgeruch bei der Frau auf. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Test zeigte 1,01 Promille an. Die Frau wurde aufgrund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort musste sie sich auch eine Blutprobe entnehmen lassen. Gegen sie wird wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich ermittelt. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell