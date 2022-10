Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei kündigt weitere Verkehrskontrollen an

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei hat am Dienstag auf der Bundesstraße 37 zwischen Hochspeyer und Kaiserslautern die Einhaltung des Tempolimits kontrolliert. In dem überwachten Bereich gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 Kilometern pro Stunde. Etwa 120 Fahrzeuge nahmen die Ordnungshüter bis zur Mittagszeit ins Visier. Sie stellten 35 Verstöße fest. Für zehn der Fahrer war ein Verwarnungsgeld fällig, 25 Fahrzeugführer müssen sogar mit einem teuren Bußgeld sowie mit Punkten im Verkehrszentralregister rechnen. Auf einen Autofahrer kommt ein Fahrverbot zu. Er war mit einer Geschwindigkeit von 116 Kilometern pro Stunde unterwegs. Außerdem beanstandeten die Polizisten ein verbotswidriges Überholmanöver und einen sogenannten Handyverstoß. Wegen Mängeln an ihren Fahrzeugen oder fehlenden Dokumenten wurden fünf Verkehrsteilnehmer aufgefordert, diese innerhalb einer festgelegten Frist zu beheben, beziehungsweise die Papiere bei der Polizei vorzulegen. Die Polizei kündigte an, weitere Kontrollen durchzuführen. |erf

