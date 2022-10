POL-PPWP: Radfahrer löst Unfall aus und flüchtet

Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Dass man sein Auto niemals unverschlossen abstellen sollte, hat ein Mann aus Mackenbach jetzt auf die unangenehme Art gelernt. Er hatte seinen Nissan Qashqai über Nacht in der Paul-München-Straße in Höhe des Hauses Nummer 25 abgestellt - aber nicht abgeschlossen. Am Dienstagmorgen fiel ihm dann auf, dass jemand in den Wagen eingedrungen ist und aus der Mittelkonsole die ...

mehr