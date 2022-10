Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autolack zerkratzt

Kaiserslautern (ots)

Tiefe Kratzer im Lack seines Autos hat ein Mann am Montagmorgen feststellen müssen, als er im Barbarossaring zu seinem Wagen ging. Der Pkw parkte zwischen Donnerstagabend und Montag, 8 Uhr, in Höhe der Hausnummer 1 am Straßenrand. Die Kratzspuren im Fahrzeuglack ziehen sich über die Beifahrerseite hinweg, von der Hintertür bis zum Heck. Bei der Polizei erstattete der 31-Jährige Anzeige wegen Sachbeschädigung. Die Beamten ermitteln und fragen: Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen aufgefallen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

