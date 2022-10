POL-PPWP: Wer vermisst einen Teddy?

Kaiserslautern (ots) - Tiefe Kratzer im Lack seines Autos hat ein Mann am Montagmorgen feststellen müssen, als er im Barbarossaring zu seinem Wagen ging. Der Pkw parkte zwischen Donnerstagabend und Montag, 8 Uhr, in Höhe der Hausnummer 1 am Straßenrand. Die Kratzspuren im Fahrzeuglack ziehen sich über die Beifahrerseite hinweg, von der Hintertür bis zum Heck. Bei der Polizei erstattete der 31-Jährige Anzeige wegen Sachbeschädigung. Die Beamten ermitteln und fragen: ...

