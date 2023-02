Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: ALFELD (ric) Falsche Wasserwerker entwenden Bargeld und Schmuck Dienstag, 14.02.2023, 12:00 Uhr - 12:30 Uhr, 31061 Alfeld, Kaiser-Wilhelm-Straße

Hildesheim (ots)

Sie spiegelten vor zu helfen und Schaden von einem Wohnhaus abwenden zu wollen. Letztlich stahlen sie einer 92-jährigen allein lebenden Dame Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von ca. 25000 Euro.

In den Mittagsstunden des 14.02.2023 klingelte ein Mann mittleren Alters bei der Geschädigten in der Kaiser-Wilhelm-Straße in Alfeld und wies sich als Wasserwerker aus. "Der Druck in den Wasserleitungen des Wohnhauses sei zu hoch. Im Nachbargebäude seien bereits die Leitungen geplatzt!" so hieß es. Um einen Schaden abzuwenden müsse man sofort handeln. Gutgläubig ließ die Dame den Handwerker ins Haus, welcher in der Folge Unterstützung von 2 weiteren Handwerkern holen musste, welche sich im Haus verteilten um mögliche platzende Leitungen zu erkennen. Nach etwa 10 Minuten verließ der Mann unter einem Vorwand das Wohnhaus. Argwöhnisch geworden, schaute die Dame nach den anderen beiden Handwerkern, welche sich aber auch nicht mehr im Haus befanden. Stattdessen musste sie feststellen, dass ihr Schlafzimmer komplett durchwühlt und aus den Schatullen sämtlicher Schmuck und das Bargeld entwendet worden war. Von den Handwerkern fehlte jegliche Spur.

Zeugen, welche auffällige Personen in den Mittagsstunden in der Kaiser-Wilhelm-Straße gesehen habe, werden gebeten sich mit der Polizei Alfeld ( Tel. 05181/9116-0 ) in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei Alfeld nochmals keine unangekündigten Handwerker in das Haus zu lassen und im Zweifel die Polizei zu informieren.

