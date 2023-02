POL-HI: Missglücktes Einparkmanöver - Mann beschädigt fünf Autos

Hildesheim (ots) - Sarstedt (stb) - Am Montag, 13.02.2023, wurde durch Mitarbeitende des Polizeikommissariats Sarstedt, unterstützt durch die Zentrale Polizeidirektion Hannover, die Geschwindigkeit in mehreren Gemeinden in ihrem Zuständigkeitsbereich überwacht, da überhöhte Geschwindigkeit eine der ...

mehr