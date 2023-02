POL-HI: Diebstahl aus einer Sozialeinrichtung in Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots) - Sarstedt (TK) Am Montag, 13.02.2023, in der Zeit von 11.20 Uhr bis 11.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken aus dem Parkplatz Eulenstraße der Sparkasse den PKW BMW eines 32-jährigen Sarstedters. Der PKW wurde im vorderen rechten Bereich beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro zu ...

