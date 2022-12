Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfall mit Folgen

Marklohe (ots)

MW

Am 07.12.22, gegen 05.15 Uhr, kam es am Bremer Berg in Marklohe zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Markloher kam mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Wie der Markloher angab, sei er einem Stück Wild ausgewichen. Die Baumkrone brach dabei auf halber Höhe ab, der Pkw wurde schwerstbeschädigt. Die geschätzte Schadenssumme beläuft sich auf ca. 30.000EUR. Während der Wartezeit auf den Abschlepper für den beschädigten Pkw wuchsen bei den Kollegen der Polizei Hoya die Zweifel, ob der Fahrer wirklich einem Wildtier ausgewichen ist. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab vor Ort dann einen Wert von über 1,1 Promille Atemalkohol. Der Fahrer musste folglich im Anschluss nicht nur eine Blutprobe, sondern auch noch sein Führerschein abgeben. Auf dem entstandenen beträchtlichen Schaden wird der Fahrer überdies ebenfalls sitzen bleiben. Ihn erwartet zudem ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell