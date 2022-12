POL-NI: Schweringen - Polizei kontrolliert Senior mit unserer Fahrweise und frischen Unfallspuren am PKW

Bückeburg/Hespe (ots) - (ma) In Bückeburg und in Hespe sind am Montag zwei Seniorinnen Opfer von Taschendiebstählen geworden. In einem Einkaufsmarkt an der Hesper Straße in Hespe wurde um 13.30 Uhr einer 80jährigen Kundin die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen. Der Täter erbeutete 100 Euro Bargeld und stahl u.a. den Personalausweis und den Führerschein der Hesperin. Ähnlich erging es einer 69jährigen Dame aus Bückeburg, die in der Kreuzbreite in einem ...

