Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kiosk aufgebrochen

Wegberg-Rath-Anhoven (ots)

Am Dienstag, 8. November, gegen 2.40 Uhr, wurde der Einbruchsalarm an einem Kiosk an der Gladbacher Straße ausgelöst. Die eintreffenden Polizeibeamten stellten fest, dass die Haupteingangstür offensichtlich gewaltsam geöffnet wurde. Aus dem Gebäude stahlen die Täter nach ersten Erkenntnissen Tabakwaren in unbekannter Menge. In der unmittelbaren Nähe des Tatortes wurde ein verunfalltes Fahrzeug aufgefunden, welches mit der Front in einem Graben stand. Dieses Fahrzeug könnte im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen. Eine Absuche der Umgebung mit einem Diensthund sowie einem Hubschrauber verlief negativ. Die Beamten fertigten eine Anzeige und sicherten die Spuren. Sie stellten das verunfallte Fahrzeug sicher und nahmen die Ermittlungen auf. Diese dauern zurzeit noch an. Zeugen, die Hinweise geben können, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich zu melden. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0.

