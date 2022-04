Polizeidirektion Hannover

POL-H: Wennigsen: Abfallentsorgungsfahrzeug auf Landstraße (L) 390 von der Fahrbahn abgekommen - drei teils schwer Verletzte im Krankenhaus

Hannover (ots)

Am Montagmittag, 04.04.2022, ist ein Abfallentsorgungsfahrzeug auf der L 390 am Ortseingang Wennigsen von der Fahrbahn abgekommen und hat zwei Bäume gerammt. Daraufhin kam es von der Straße ab und geriet in einen Graben. Dabei wurden drei Insassen teilweise schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war ein Abfallentsorgungsfahrzeug gegen 11:40 Uhr auf der L 390 aus Richtung Sorsum kommend am Ortseingang Wennigsen unterwegs, als der 63-jährige Fahrer krankheitsbedingt die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Dabei kollidierte es mit einem an der linken Straßenseite stehenden Baum, brach diesen ab und fuhr weiter. Anschließend kam es in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, rammte noch einen Baum und stürzte in den Graben des Wennigser Mühlbaches. Dabei wurden der Fahrer und die beiden 49- und 38-jährigen Insassen eingeklemmt.

Ein Ersthelfer kam den verunfallten Männern zur Hilfe und wählte den Notruf. Während die Polizei die Sorsumer Straße und L 390 sperrten, befreiten Feuerwehrkräfte die Verletzten aus dem Fahrzeugwrack. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Fahrer in ein Krankenhaus. Der 38-Jährige wurde ebenfalls schwer, der 49-Jährige hingegen leicht verletzt per Rettungswagen in Krankenhäuser transportiert. Nach ersten Schätzungen des Verkehrsunfalldienstes Hannover entstand ein Schaden von etwa 40.000 Euro. Aufgrund von Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme mussten die L 390 und die Sorsumer Straße gesperrt werden. Die Fahrbahn war aufgrund der Bergung des Unfallfahrzeugs bis 17:45 Uhr gesperrt. /desch, nash

