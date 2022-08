Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelecfahrer nach Unfall gesucht

Bocholt (ots)

Unfallzeit: Dienstag, 23.08.22, ca. 15.00 Uhr Unfallort: Bocholt, Theodor-Heuss-Ring in Höhe der Aa-Brücke

Am Mittwochnachmittag erschien ein 22 Jahre alter Bocholter bei der Polizei und erstattete Anzeige wegen einer Unfallflucht. Der Geschädigte gibt an, er sei gegen 15.00 Uhr auf dem Theodor-Heuss-Ring in Richtung Kreuzstraße unterwegs gewesen und auf der Aa-Brücke durch einen Pedelecfahrer überholt worden. Dieser habe ihn beim Wiedereinscheren geschnitten, so dass er gegen einen Poller gefahren und gestürzt sei. Er habe das Bewusstsein verloren und dieses erst im Krankenhaus wiedererlangt. Den Pedelecfahrer, der seine Fahrt ohne anzuhalten fortgesetzt habe, beschreibt der Geschädigte wie folgt: ca. 30 bis 35 Jahre alt, ca. 175 bis 180 cm groß, schlank, langer Vollbart, dunkler Teint.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand befanden sich Ersthelfer an der Unfallstelle. Diese und weitere Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (fr)

