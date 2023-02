Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - E-Scooter-Fahrerin angefahren und geflüchtet - Zeugenaufruf

Nienburg (ots)

(KEM) Gestern, den 01.02.2023, ereignete sich gegen 13.10 Uhr eine Verkehrsunfallflucht am Dürerring in Nienburg nahe der Alpheideschule. Nach derzeitigen Erkenntnissen übersah der oder die Fahrer/in eines blauen VW Golf eine 29-Jährige, die mit ihrem E-Scooter unterwegs war, und fuhr diese an. Anschließend beging die unbekannte Person Verkehrsunfallflucht. Aufgrund des Schockzustands der Nienburgerin konnte diese keine genaueren Angaben machen. Sie wurde zudem leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Wer kann Hinweise zum Unfallverursacher geben? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Nienburg unter 05021/97780 entgegen.

