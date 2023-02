Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchdiebstahl in Betheln - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(pia) Am Mittwoch, den 15.02.2023, gelangten unbekannte Täter zwischen 14:00 und 19:00 Uhr, durch das Einschlagen eines Fensters, in ein Wohnhaus im Südbrink in Betheln. Entwendet wurde unter anderem eine geringe Menge Bargeld. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Elze zu melden (Tel.: 05060/93030).

