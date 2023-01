Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) 10.000 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall

Rottweil (ots)

Zwei beschädigte Fahrzeuge und insgesamt rund 10.000 Euro Gesamtschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der am Freitagnachmittag, gegen 17.00 Uhr, auf der Stadionstraße passiert ist. Ein 37-jähriger VW Sharan-Fahrer fuhr auf der Stadionstraße aus Richtung Bühlingen kommend und wollte nach links auf den Parkplatz des Freibades einbiegen. Eine nachfolgende 20 Jahre alte Fahrerin eines Ford Mondeo erkannte das zu spät und prallte trotz einer Bremsung mit dem Heck des VW zusammen. Abschleppwagen luden beide Autos auf. Die Polizei schätzt den am VW entstandenen Schaden auf rund 6.000 Euro und am Ford auf etwa 4.000 Euro.

