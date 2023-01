Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen/ Lkr. Rottweil) Frontalzusammenstoß- Hoher Blechschaden

Dietingen (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, ist es auf dem landwirtschaftlichen Verbindungsweg zwischen Böhringen und Gößlingen zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Gesamtschaden in Höhe von rund 60.000 Euro entstanden ist. Ein 51-jähriger Fahrer eines Nissan X-Trail und ein 57 Jahre alter Fahrer eines BMW X3 waren jeweils in entgegengesetzter Richtung auf dem Verbindungsweg unterwegs. Als beide Fahrer nach rechts auswichen, um dem Entgegenkommenden Platz zu machen, gerieten beide Wagen bei winterlichen Verhältnissen ins Schleudern und prallten im weiteren Verlauf frontal zusammen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Am Nissan sowie am BMW entstand ein Totalschaden in Höhe von je rund 30.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell