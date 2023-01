Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar/ Lkr. Rottweil) Arbeitsunfall - Mann rutscht von Mauer und verletzt sich schwer

Sulz am Neckar (ots)

Bei einem Arbeitsunfall am Freitag gegen 14.45 Uhr hat sich ein Mann auf einer Baustelle in der Rosenstraße verletzt. Bei einer Baubesprechung geriet ein 76-Jähriger aufgrund von Schneeglätte auf einer Stützmauer, die sich im zweiten Obergeschoss eines Rohbaus befand, ins Rutschen und stürzte etwa drei Meter in die Tiefe. Die Feuerwehr Sulz, die mit zwei Fahrzeugen und sieben Kameraden vor Ort waren, konnten den Mann retten. Nach einer notärztlichen Versorgung brachte ein Rettungswagen den schwer Verletzten in eine Klinik.

