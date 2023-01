Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Niedereschach-Schabenhausen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Kaminbrand führt zu Feuerwehreinsatz

Niedereschach-Schabenhausen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Sonntagvormittag, kurz vor 11 Uhr, nach einem Kaminbrand an einem Gebäude in der Neuhauser Straße gekommen. Vorhandener Glanzruß hatte sich beim Betreiben eines Kachelofens in dem Kamin des Hauses entzündet. Die zusammen mit dem zuständigen Kaminfeger mit mehreren Fahrzeugen eintreffende Feuerwehr der Abteilungen Niedereschach, Fischbach und Weiler ließen das Feuer im Kamin kontrolliert abbrennen. Zu einem Sach- oder Personenschaden war es nicht gekommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell