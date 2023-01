Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Zwei leicht verletzte Personen und rund 9.000 Euro Blechschaden bei Auffahrunfall auf der Rielasinger Straße (27.01.2023)

Singen (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 9.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitagmorgen auf der Rielasinger Straße ereignet hat. Eine 62-jährige VW Passat-Fahrerin war auf der Rielasinger Straße in Richtung Georg-Fischer-Straße unterwegs. An der Einmündung zum Schulweg hielt die Frau verkehrsbedingt an. Dabei prallte eine hinter dem VW fahrende 28 Jahre junge Frau mit einem Ford Tourneo in das Heck des Passats. Die 62-Jährige erlitt einen Schock und musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Eine weitere Besatzung eines Rettungswagens versorgte die 28-Jährige vor Ort. Um den stark demolierten Ford kümmerte sich anschließend ein Abschleppdienst.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell