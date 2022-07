Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Verletzter Mann gefunden - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, sucht Zeugen, die am Sonntagabend am Bahnhof in Ludwigsburg verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit einer verletzten Person machten. Gegen 22:30 Uhr meldeten Passanten einen verletzten Mann, der im Bahnhofsgebäude am Treppenaufgang zu Gleis 1 läge. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 62-Jährige mehrere, zum Teil stark blutende Verletzungen hatte. Er wurde schwer verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Bislang konnte nicht in Erfahrung gebracht werden, wodurch der Mann die Verletzungen erlitt. Er hatte sich zuvor mutmaßlich gegenüber dem Haupteingang des Bahnhofs, an der Einmündung der Mylius- und Bahnhofstraße aufgehalten. Zeugen werden gebeten, sich unter der o.g. Telefonnummer mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

