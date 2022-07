POL-LB: Leonberg - Eltingen: Einbruch in Bürogebäude

Ludwigsburg (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Samstag zwischen 12:30 Uhr und 15:00 Uhr einen in der Hainbuchenstraße in Bondorf geparkten Mercedes. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Herrenberg unter Tel. 07032 2708-0 in ...

