Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verletzter bei Verkehrsunfall auf der L743

Olsberg (ots)

Am 06.01.2023 gegen 10:50 Uhr befuhr ein 20jähriger Mann aus Brilon mit seinem PKW die L743 aus Brilon-Wald kommend in Richtung Bruchhausen. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte einen Baum, bevor er mit dem Fahrzeug gegen einen weiteren Baum prallte. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

