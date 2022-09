Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (398/2022) Geparktes Wohnmobil in Gieboldehausen im Vorbeifahren beschädigt - Unfallzeugen gesucht

Göttingen (ots)

Gieboldehausen, Schulstraße

Zwischen dem 21. und 26. September 2022

GIEBOLDEHAUSEN (jk) - Ein in der Schulstraße in Gieboldehausen (Landkreis Göttingen) abgestelltes Wohnmobil ist zwischen dem 21. und 26.09. von einem anderen Fahrzeug vermutlich im Vorbeifahren beschädigt worden. Der Unfall ereignete sich in Höhe der Hausnummern 77 bis 79. Aufgrund der Spurenlage kommen als mögliche Unfallverursacher ein LKW oder ein Traktor in Betracht. Bei der Berührung mit dem weißen Wohnmobil ging u. a. eine Begrenzungsleuchte zu Bruch. Die Schadenshöhe ist unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Gieboldehausen unter Telefon 05528/205840 entgegen.

