Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (396/2022) Unfall auf B 247 in Duderstadt - Rollerfahrer bei Ausweichmanöver leicht verletzt, Polizei sucht blauen VW-Bus und Zeugen

Göttingen (ots)

Duderstadt, Schützenring (B 247) Donnerstag, 22. September 2022, gegen 09.20 Uhr

DUDERSTADT (jk) - Bei einem Verkehrsunfall in Duderstadt (Landkreis Göttingen) ist am Donnerstagmorgen (22.09.22) gegen 09.20 Uhr ein 17 Jahre alter Jugendlicher leicht verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge, war der Kleinkraftradfahrer auf dem Schützenring in Richtung Worbiser Straße unterwegs, als er in Höhe der Einmündung "Wolfsgärten" einem nach links abbiegenden, blauen VW Bus ausweichen musste. Es wird vermutet, dass der Fahrer oder die Fahrerin des Wagens den entgegenkommenden Jugendlichen aus noch ungeklärten Gründen übersehen haben könnte. Um eine Kollision abzuwenden, lenkte der 17-Jährige nach rechts. Dabei kam der Jugendliche ins Schlingern, fuhr über die Bordsteinkante und den Gehweg auf eine Grünfläche, wo er schließlich stürzte. An dem Roller entstand hierbei ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der unbekannte blaue VW-Bus setzte die Fahrt fort.

Unfallzeugen oder auch der Fahrer/die Fahrerin des blauen VW-Busses werden gebeten, sich unter Telefon 05528/205840 bei der Polizeistation Gieboldehausen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell