Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 36-Jähriger zwingt Zug zur Schnellbremsung

Metzingen (ots)

Ein 36-Jähriger überquerte am gestrigen Abend (27.01.2022) die Gleise am Bahnhof Metzingen und zwang somit einen Interregio zur Schnellbremsung. Gegen 18:30 Uhr musste gestern (27.01.2022) ein mit 100 Passagieren besetzter Zug im Bahnhof Metzingen bei einer Geschwindigkeit von 100km/h eine Schnellbremsung durchführen, da ein 36-jähriger deutscher Staatsangehöriger die Gleise 1 und 2 überquerte. Der Beschuldigte konnte durch eine Streife der Bundespolizei noch vor Ort festgestellt werden. Durch die Schnellbremsung wurde keiner der Reisenden verletzt. Die Bundespolizei hat nun die Ermittlungen gegen den Mann wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr übernommen. Es wird in diesem Zusammenhang daraufhin hingewiesen, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Bahngleise dürfen nur an den hierfür bestimmten Stellen, wie z.B. Über- oder Unterführungen, überquert werden.

