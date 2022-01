Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zug kollidiert mit Streugutkiste

Möckmühl (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages (27.01.2022) erfasste ein Güterzug eine sich im Gleis befindliche Streugutkiste. Gegen 04 Uhr heute früh (27.01.2022) erkannte der Triebfahrzeugführer auf seiner Fahrt von Würzburg in Richtung Stuttgart auf Höhe des Bahnhofs Möckmühl einen Gegenstand im Gleisbereich. Eine sofort eingeleitete Schnellbremsung brachte den Zug jedoch nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und der Güterzug erfasste die Streugutkiste. Glücklicherweise wurde der Triebfahrzeugführer durch die Schnellbremsung nicht verletzt. Der Zug weist leichte Beschädigungen auf, eine genaue Schadenshöhe ist jedoch noch nicht bekannt. Wie genau die Streugutkiste in den Gleisbereich kam, ist nun Gegenstand der wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelnden Bundespolizei Stuttgart.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell