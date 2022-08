Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Vinnum, Lützowstraße/ Angesäuselt Auto gefahren

Coesfeld (ots)

Angesäuselt war am Samstag (20.08.22) ein 57-jähriger Autofahrer aus Olfen. Gegen 18.45 Uhr stoppten Polizisten ihn an der Lützowstraße in Vinnum, weil er nicht angeschnallt war. Während der Kontrolle fiel den Polizisten ALkoholgeruch im Atem des Mannes auf. Ein freiwilliger Alkoholtest war positiv. Die Polizisten untersagten dem Olfener die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein.

