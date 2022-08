Polizei Eschwege

POL-ESW: Einbrecherbande macht erhebliche Beute bei Einbruchsdiebstahl in Sontra und klaut u.a. einen Porsche mit Originalschlüssel; Polizei sucht Zeugen

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Die Kripo in Eschwege hat aktuell Ermittlungen nach einem Einbruchsdiebstahl in ein Wohnhaus aufgenommen, der sich in der Nacht von Sonntag auf Montag mutmaßlich in der Zeit zwischen 23.15 Uhr und 00.45 Uhr in Sontra ereignet hat und zu einem hohen Stehlschaden geführt hat.

Betroffen ist in dem Fall ein Einfamilienhaus in der Göttinger Straße, deren Besitzer zur Tatzeit nicht zu Hause waren. Auf dem besagten Grundstück war zudem auch ein weißer Porsche Cayenne abgestellt, der von den Einbrechern später mittels Originalschlüssel ebenfalls entwendet wurde.

>>>Einbrecher klauen u.a. Schmuck, Münzsammlung und Porsche Cayenne

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand sind die unbekannten Einbrecher irgendwann nach 23.15 Uhr an das Wohnhaus herangetreten und hebelten gewaltsam die Eingangstür auf, um in das Innere des Hauses zu gelangen. In dem Gebäude hebelten die Täter zudem mehrere Türen auf, durchsuchten die Zimmer und durchwühlten das vorhandene Mobiliar nach Wertgegenständen.

Die Täter konnten dabei offenbar diversen Schmuck und andere Wertgegenstände (u.a. eine wertvolle Münzsammlung) an sich bringen. Darüber hinaus fanden die Täter den Fahrzeugschlüssel von besagtem Porsche auf, nahmen diesen an sich und klauten damit das Auto dann vom Hof des Grundstücks. Nach dem geklauten Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen ESW-IK 75 laufen bereits die entsprechenden Fahndungsmaßnahmen. Momentan gehen die Beamten von einem Stehlschaden in vmtl. 6-stelliger Höhe aus.

>>>Einbrecher flüchten mit Porsche und unbekanntem Täterfahrzeug mit KS-Nummer

Aufgrund einer vorliegenden Zeugenaussage, soll diese Tätergruppierung gegen etwa 00.45 Uhr von dem Tatobjekt geflüchtet sein. Demnach flüchteten die Täter mit dem besagten Porsche zunächst vom Grundstück in der Göttinger Straße. Im Bereich Niederstadt besetzten dann Teile der Einbrecherbande ein dort zuvor entgegengesetzt der Einbahnstraße geparktes Täterfahrzeug (weißer Pkw mit KS-Zulassung; weiteres nicht bekannt) und im Anschluss flüchteten die beiden Fahrzeuge in hoher Geschwindigkeit stadtauswärts. Zumindest der Porsche Cayenne wurde lt. Zeugen kurz darauf auf der Bundesstraße B 27 in Fahrtrichtung Eschwege gesichtet.

>>>Weitere Tätergruppierung lädt Diebesgut in ein drittes Fahrzeug ein und flüchtet

Kurz nachdem die beiden Fahrzeuge geflüchtet waren, fuhr zudem ein weiteres Fahrzeug bei dem betreffenden Wohnhaus in der Göttinger Straße vor, aus welchem 3 Täter ausstiegen, mutmaßlich um zuvor dort deponiertes weiteres Diebesgut einzuladen und vom Tatort fortzuschaffen. Zu diesem Fahrzeug, welches später ebenfalls in Richtung B 27 davonfuhr, liegt allerdings keine weitere Beschreibung vor.

Zur Anzahl der Personen insgesamt bzw. deren Beschreibung konnten bislang keine verlässlichen Angaben in Erfahrung gebracht werden. Es soll sich um mehrere Männer mittleren Alters handeln, die von sportlicher Statur waren und sich in ausländischer Sprache verständigt haben.

Die Kripo in Eschwege hat in dem Fall die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell