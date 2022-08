POL-ESW: Pressebericht 19.08.2022 -2

Polizei Eschwege

Hund attackiert Spaziergängerin

Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung haben die Beamten der Eschweger Polizei gegen einen 57-jährigen Hundehalter aufgenommen, dessen Hund eine Fußgängerin angegriffen hatte. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend gegen 20.00 Uhr in Meinhard-Jestädt. Der betreffende Hund sprang offenbar über einen ca. 140 cm hohen Grundstückszaun und attackierte die Fußgängerin, die auf dem Gehweg vor dem Grundstück ebenfalls mit einem Hund spazieren gegangen war. Die Fußgängerin erlitt bei dem Vorfall u.a. mehrere Kratzer am Wadenbein und eine Verletzung an der linken Hand. Als der 57-Jährige den Vorfall bemerkte kam er hinzu und nahm seinen Hund wieder unter Kontrolle.

Stühle von Restaurant geklaut; Polizei sucht Zeugen

Am Freitagmorgen haben Besitzer eines asiatischen Restaurants in der Weinreihe in Bad Sooden-Allendorf den Verlust von insgesamt 10 Rattanstühlen von der dortigen Außenbestuhlung festgestellt. Der Stehlschaden beträgt 300 Euro. Die mutmaßliche Tatzeit liegt zwischen Donnerstag und Freitagmorgen 10.30 Uhr. Hinweise an die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter der Nummer 05652/927943-0.

Polizei Sontra

Fahrzeug gerät während der Fahrt in Brand; Ursache vmtl., technischer Defekt

Eine böse Überraschung erlebte eine Autofahrerin, die heute mit ihrem Kleinwagen auf der Kreisstraße K 28 im Bereich von Sontra Ulfen unterwegs war. Gegen 08.15 Uhr fing der Wagen im Motorraum an zu qualmen und fing schließlich Feuer. Die Frau konnte noch rechtzeitig das Fahrzeug verlassen und blieb letztlich ohne Verletzungen, wurde später aber vorsorglich noch von Rettungskräften und einem Notarzt untersucht, die neben der Feuerwehr und Polizei an den Einsatzort ausgerückt waren. Die vor Ort befindlichen Wehren löschten das Fahrzeug schließlich ab, welches im Anschluss von einem Abschleppdienst von der Einsatzstelle entfernt werden musste. Der genaue Schaden ist noch nicht beziffert. Ebenfalls im Einsatz war die zuständige Straßenmeisterei Ringgau, die zur Überprüfung der Fahrbahnbeschaffenheit hinzugezogen worden war. Um kurz vor 10.00 Uhr war die Brandstelle dann geräumt.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung an Toilettenhäuschen; Polizei sucht Zeugen

Einen Schaden von 100 Euro verursachten Unbekannte an einem Toilettenhäuschen in der Sälzerstraße in Hessisch Lichtenau nahe des Frau Holle Parks. Hier wurden mit Farbe auf eine angebrachte Spanholzplatte verbotswidrigen "SS-Runen" aufgebracht. Festgestellt wurde der Vorfall am Freitagmorgen gegen 10.20 Uhr. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise unter der Nummer 05602/9393-0

