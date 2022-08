POL-ESW: Pressebericht 19.08.2022

Polizei Eschwege

Jugendliche setzen Arbeitsmaschine unbefugt in Betrieb und flüchten, Polizei sucht Zeugen

Die Eschweger Polizei wurde gestern Abend darüber verständigt, dass 3 Jugendliche in der Innenstadt von Eschwege offenbar eine selbstfahrende Arbeitsmaschine unbefugt in Betrieb gesetzt hatten und über einen Fußweg von der Oderstraße bis zur Neißestraße bewegten. Dort hatte sich die Maschine dann festgefahren und die Jugendlichen, die von Anwohnern noch gesehen worden waren, suchten das Weite. Der Vorfall geschah zwischen 22.50 Uhr und 23.00 Uhr. Die vor Ort entsandten Beamten der Eschweger Polizei schalteten die Arbeitsmaschine letztlich aus und nahmen vor Ort die Ermittlungen wegen des unbefugten Gebrauch eines Fahrzeugs auf. Die flüchtenden Jugendlichen werden wie folgt beschrieben: -3 männliche Jugendliche/Kinder im Alter zw. 12- 14 Jahren. Eine Person trug ein dunkles T-Shirt und hatte füllige dunkle Haare bis zu den Ohren. Eine zweite Person trug eine Basecap. Hinweise nimmt hier die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Vorfahrt genommen und Unfall verursacht; Schaden 600 Euro

Ein 37-jähriger Autofahrer aus den Niederlanden hat gestern Mittag gegen 12.30 Uhr in Bad Sooden-Allendorf einer 85-jährigen Dame aus der Kurstadt die Vorfahrt genommen und dadurch einen Verkehrsunfall verursacht. Der 37-Jährige befuhr die Werrabrücke (L 3239) in Richtung Allendorf und wollte dann an der Kreuzung zur Wahlhauser Straße/Eichweg geradeaus in den Eichweg weiterfahren. Hier missachtete der Mann dann das Auto der 85-Jährigen, die bevorrechtigt auf der Wahlhauser Straße unterwegs war und der abknickenden Vorfahrtstraße in Richtung Werrabrücke folgen wollte. Bei der anschließenden Kollision sind beide Autos mit je 300 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen worden.

Ladendiebe verlassen ohne Beute den Einkaufsmarkt; Polizei sucht Zeugen

In dem EDEKA-Lebensmittelmarkt in Meinhard Grebendorf sind gestern Mittag gegen 12.00 Uhr zwei Ladendiebe ohne ihre Beute geflüchtet, nachdem sie beim Verlassen des Marktes von einem Mitarbeiter erwischt und aufgehalten wurden. Zuvor hatten die Täter versucht insgesamt 6 Flaschen hochpreisiger Spirituosen (u.a. Champagner und Whisky) in einem Gesamtwert von knapp 180 Euro zu stehlen. Die Männer hatten die Flaschen in ihren Rucksack gepackt, den sie letztlich mitsamt den Flaschen zurückließen, als der Mitarbeiter des Lebensmittelmarktes einschritt. Danach flüchteten die Diebe in einem dunkelblauen Opel Astra C mit ausländischen Kennzeichen, der auf dem Parkplatz parat stand und von einer weiteren Person gefahren wurde. Die beiden Täter aus dem Einkaufsmarkt können wie folgt beschrieben werden: Ein Täter war ca. 1,80m groß und schätzungsweise ca. 25 - 30 Jahre alt. Der Mann trug eine schwarze Cap und war mit einem blauen Pullover, schwarze Jeanshose und Adidas Sneakern mit weißer Sohle bekleidet. Zu dem anderen Täter ist bekannt, dass er lange dunkle Haare hatte und mit einem hellblauen Poloshirt, einer dunklen Jogginghose und schwarzen Schuhen bekleidet war. Zu dem Fahrer ist von der Beschreibung her nichts weiter bekannt. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Wildunfall

Am Freitagmorgen ist ein 51-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen mit zwei jungen Wildschweinen kollidiert, als er gegen 05.50 Uhr auf der Landesstraße L 3240 zwischen Oberrieden und Kammerbach unterwegs war. Die Tiere verendeten noch am Unfallort, der entstandene Sachschaden wird mit 2000 Euro angegeben.

