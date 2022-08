Polizei Eschwege

POL-ESW: Kripo Eschwege bittet um Hinweise im Fall von betrügerischen Dachdeckerarbeiten in Neu-Eichenberg

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

In einem Ermittlungsverfahren, in dem es um betrügerische Handwerkerleistungen in minderer Qualität geht, erhofft sich die Eschweger Kripo Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Klärung der Sache beitragen können.

>>>73-jährige Frau bei Ausbesserungsarbeiten an ihrer Dachrinne betrogen

In dem vorliegenden Fall ist eine 73-jährige Einwohnerin aus Neu-Eichenberg das Opfer von Betrügern geworden, die unseriöse Handwerkerleistungen in minderer Qualität angeboten haben. Der Vorfall ereignete sich bereits am 27. Juli, einem Mittwoch, wo die Betrüger gegen 10.30 Uhr an ihr Opfer herantraten und die Frau auf eine angeblich defekte Dachrinne an ihrem Scheunengebäude aufmerksam machten. Diese müsse ausgetauscht werden, woraufhin die angeblichen Handwerker mit geschickter Gesprächsführung die 73-Jährige schließlich dazu bewegen konnten, die Handwerkerleistungen in Anspruch zu nehmen.

Tatsächlich war ein Auswechseln der Dachrinne gar nicht notwendig, da diese noch intakt war. Im Anschluss der Arbeiten forderten die Täter von ihrem Opfer zudem eine überteuerte Bezahlung der Leistungen, der das Opfer zum Teil auch nachkam, bevor die unseriösen Handwerker sich aus dem Staub machten.

>>>Täter benutzten dunkelblauen Pkw Audi A 4 mit ausländischer Zulassung

Der Vorfall ereignete sich seinerzeit in Neu-Eichenberg in der Straße "Zum Mainzer Rad". Zu den vorgeblichen Handwerkern konnte das 73-jährige Opfer leider keine brauchbare Personenbeschreibung abgeben, bekannt ist allerdings, dass diese in einem dunkelblauen Pkw Audi A 4 unterwegs waren, der zum damaligen Zeitpunkt mit dem ausländische Kennzeichen TSK 41102 versehen war.

>>>Wo sind Fahrzeug und Insassen noch aufgefallen?

Die Ermittler erhoffen sich nun weitere Zeugenhinweise, insbesondere wann und wo der dunkelblaue Audi A 4 noch gesehen wurde und welche Personen damit unterwegs waren. Die ermittelnden Beamten der Eschweger Kripo in Eschwege gehen hier erfahrungsgemäß davon aus, dass der oder die Täter an dem besagten Tag im tatortnahen Umfeld von Neu-Eichenberg oder aber auch im Bereich von Witzenhausen noch anderer Stelle versucht haben könnten, ihre minderwertigen Handwerkerleistungen anzubieten.

In diesem Fall sollen sich die Opfer mit der Kripo in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 in Verbindung setzen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell