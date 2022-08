POL-ESW: Pressebericht 16.08.2022 -2

Polizei Eschwege

Einbruch in Postfiliale BSA; Polizei sucht Zeugen

Die Kripo in Eschwege hat Ermittlungen aufgenommen, nachdem Unbekannte in Bad Sooden-Allendorf durch ein offenes Fenster in die Postfiliale in der Straße "Am Bahnhof" eingestiegen sind. Aus dem Inneren des Gebäudes ließen die Täter den Inhalt eines Sparschweins mitgehen, der sich auf ca. 80 Euro an Münzgeld beziffert. Die Tat ereignete sich offenbar zwischen Samstagnachmittag 16.30 Uhr und Montagmorgen 07.30 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Streitigkeiten in der Innenstadt eskalieren; Polizei nimmt Strafanzeigen auf

(1) Am gestrigen frühen Montagnachmittag musste die Eschweger Polizei mit mehreren Beamten in der Fußgängerzone im Bereich Stad schlichtend eingreifen, nachdem sich zwei Personengruppen in die Haare geraten waren. Zwischen einem 27-Jährigen aus Eschwege und einem 19-Jährigen aus Wanfried, die zudem für die Polizei beide keine Unbekannten sind, kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten aus den jeweiligen Personengruppen heraus und in der Folge zwischen den beiden genannten Personen auch wechselseitig zu körperlichen Übergriffen. In dem Zusammenhang soll auch mit einem Messer gedroht worden sein. Da man sich gegenseitig verschiedener Delikte bezichtigt, müssen die genaueren Details zum Tatgeschehen in den nun folgenden polizeilichen Ermittlungen geklärt werden, die u.a. wegen Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung aufgenommen wurden.

(2) Sprichwörtlich in die Haare gerieten sich etwas später an nahezu gleicher Örtlichkeit auch eine 26-Jährige aus Eschwege, die von einer ebenfalls aus Eschwege stammenden 31-Jährigen nach einem vorangegangenen Streitgespräch so massiv an den Haaren gezogen wurde, dass die 26-Jährige dabei ein Büschel Haare einbüßte. Auch in dem Fall haben die Eschweger Beamten Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen, die sich gegen die 31-Jährige richten.

