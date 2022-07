Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 22.090 Euro in der Tasche: Opfer zeigt bei der Bundespolizei Diebstahl an

Siegburg/Köln (ots)

Gestern Mittag (21.07.) meldete sich ein 34-Jähriger auf der Dienststelle der Bundespolizei in Siegburg und gab an, dass kurz zuvor seine Tasche mit hohem Bargeldbetrag gestohlen worden sei. Die Beamten und Beamtinnen ermittelten den Sachverhalt.

Gegen 13:45 Uhr erschien ein 34-Jähriger aus Wassenberg bei der Bundespolizei in Siegburg und gab an, dass er in der Straßenbahn der Linie S12 (Porz-Wahn Richtung Siegburg/Bonn) bestohlen worden wäre. In seiner Umhängetasche befanden sich, laut seinen Angaben, 22.090EUR in bar. Die leere Tasche habe er nach eigener Suche im Reisezentrum ausgehändigt bekommen. Auf die Nachfrage, warum er so viel Bargeld mit sich führte, gab er an, dies für einen Autokauf abgehoben zu haben. Einen Auszahlungsbeleg konnte er jedoch nicht vorweisen. Die Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei nahmen den Sachverhalt auf und werteten Videoaufzeichnungen aus. Tatsächlich konnten sie einen unbekannten Tatverdächtigen mit der schwarzer Tasche sehen: Nach dem Ausstieg aus der S12, verschwand der Tatverdächtige in einer Bahnhofstoilette und verließ diese zwei Minuten später, allerdings ohne die Tasche. Die Videoauswertung für den Bereich innerhalb der Straßenbahn stehen noch aus.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein.

