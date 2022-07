BPOL NRW: 1 Jahr und 6 Monate Haft - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Flughafen Dortmund

Flughafen Köln/Bonn (ots) - Mit Blick auf die weiter andauernden Sommerferien - insbesondere in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen und Niedersachsen - rechnet die Bundespolizei auch am Flughafen Köln/Bonn weiterhin mit einem stark erhöhten Reisendenaufkommen. Das große Interesse an Flugreisen stellt für alle Beteiligten an den ...

mehr