POL-ESW: Pressebericht 16.08.2022

Eschwege (ots)

Zwei Fahrradfahrer werden bei Zusammenstoß leicht verletzt

Am Montagnachmittag sind in Eschwege um kurz vor 17.00 Uhr zwei Radfahrer zusammengestoßen. Laut Unfallbericht geschah der Zusammenstoß in der Straße Hessenring/Ecke Heubergstraße. Demnach war ein 83-Jähriger aus Eschwege mit seinem Fahrrad in dem Bereich unterwegs und im Begriff, die Heubergstraße in Richtung Hessenring zu überqueren. Hierbei kam es dann zum Zusammenstoß mit einem bevorrechtigten 52-Jährigen aus Meinhard, der auf der Heubergstraße mit einem E-Bike (Pedelec) in Richtung "Andreas-Höhe" unterwegs war. Beide Männer wurden bei der Kollision leicht verletzt (u.a. Schürfwunden) und mit RTW zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad des 83-Jährigen entstand laut Unfallbericht zudem ein Schaden 50 Euro.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer ist in Eschwege in der Sperlingsgasse ein schwarzer Skoda Octavia beschädigt worden, der zwischen Samstagabend 20.00 Uhr und Sonntagvormittag 11.30 Uhr in einer Hofeinfahrt nahe eines Burger-Restaurants geparkt stand. Die Beschädigung an dem Skoda befindet sich am hinteren Stoßfänger und wird auf 500 Euro beziffert. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Pkw beim Rangieren beschädigt; Schaden 3100 Euro

Ein 64-jähriger Lkw-Fahrer aus Salzgitter hat am Montagvormittag gegen 11.25 Uhr in Waldkappel beim Rückwärtsrangieren mit seinem Lkw samt Anhänger einen Pkw touchiert, der in der Wiesengasse geparkt stand. Dabei verursachte er an dem Pkw einen Frontschaden von 3000 Euro. Der Lkw-Anhänger wurde bei der Kollision mit 100 Euro Schaden dagegen nur leicht in Mitleidenschaft gezogen.

Wildunfall

Ein 37-jähriger Autofahrer aus Wehretal hat am Montagnachmittag gegen 15.25 Uhr auf der Kreisstraße K 34 zwischen Alberode und Germerode ein Reh erfasst, welches nach dem Zusammenstoß in die angrenzende Feldgemarkung flüchtete. Das Auto des Mannes wurde mit 1000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Feuer in Kleingartenanlage

Zu einem Einsatz der Eschweger Polizei und der Eschweger Feuerwehr kam es am gestrigen Montagnachmittag in einer Kleingartenparzelle in der Reichensächser Straße in Eschwege. Gegen 14.45 Uhr wurde eine brennende Grünfläche in der Gartenparzelle gemeldet, die von der Feuerwehr letztlich relativ schnell abgelöscht werden konnte. Neben der Grünfläche wurden durch den Brand außerdem noch drei Bäume leicht in Mitleidenschaft gezogen. Ursächlich für das Feuer könnte evtl. eine achtlos weggeworfene Zigarette sein. Die Eschweger Polizei hat nun Ermittlungen aufgenommen und bittet in der Sache um Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Sontra

Wildunfall

Auf der Landesstraße L 3459 hat eine Autofahrerin aus Sontra zwischen Kirchhosbach und Stadthosbach am Montagabend gegen 21.25 Uhr ein Reh erfasst. Das Tier war später nicht mehr auffindbar, der Wagen der Frau wurde mit 2500 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung durch Graffiti; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Freitagabend 18.00 Uhr und Montagmorgen 08.00 Uhr haben Unbekannte in Witzenhausen in der Straße "Am Eschenbornrasen" auf die Hauswand einer Arztpraxis mittels Sprühfarbe das Wort "Tuggy" aufgebracht. Der Schaden beläuft sich auf 400 Euro. Die Polizei in Witzenhausen ermittelt in dem Fall wegen Sachbeschädigung durch Graffiti und bittet um Hinweise unter der Nummer 05542/9304-0.

Wildunfälle

Mit einem Waschbären kollidierte am Montagabend gegen 22.05 Uhr ein 21-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen, der auf der B 451 von Hundelshausen in Richtung Witzenhausen unterwegs war. Dabei entstand ein Schaden von 400 Euro an dem Pkw, das Tier verendete noch am Unfallort.

1100 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Wildunfalls, der sich dann in der Nacht von Montag auf Dienstag um kurz nach 00.00 Uhr auf der B 80 zwischen Gertenbach und Witzenhausen ereignete. Ein 26-jähriger Autofahrer aus Göttingen hatte auf besagter Strecke versucht einem Reh auszuweichen und war dabei mit der Leitplanke kollidiert. Das Reh wurde von dem Pkw dennoch erfasst, flüchtete anschließend aber in die angrenzende Feldgemarkung. An der Leitplanke entstand ein Schaden von 300 Euro, an dem Pkw in Höhe von 800 Euro.

Verkehrsunfallflucht; Schaden 950 Euro; Verursacher steht fest

Auf dem Parkplatz des Netto-Einkaufsmarktes in der Straße "Am Eschenbornrasen" in Witzenhausen hat am Montagvormittag um kurz nach 11.00 Uhr ein 49-jähriger Lkw-Fahrer aus Lahntal beim Rangieren einen geparkten Pkw touchiert und dabei dessen linken Außenspiegel und die Fahrertür beschädigt. Der verantwortliche Lkw-Fahrer verließ trotz Ansprache eines Unfallzeugen unerlaubt die Unfallstelle, konnte aber kurz darauf im Zuge der polizeilichen Unfallermittlungen ausfindig gemacht werden. Der Schaden an dem Pkw wird auf 800 Euro beziffert, der verursachende Lkw trug ebenfalls einen Schaden in Höhe von 150 Euro davon. Der 49-jährige Verursacher muss sich nun wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

