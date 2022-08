Polizei Eschwege

POL-ESW: Reifen an drei verschiedenen Pkw`s beschädigt; Polizei sucht Zeugen

Eschwege (ots)

Polizei Hessisch Lichtenau

Die Polizei in Hessisch Lichtenau hat in drei Fällen Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen, nachdem drei Vorfälle mit beschädigten Fahrzeugen zur Anzeige gelangten, die sich alle in der Straße "Eichenweg" in Hessisch Lichtenau zugetragen haben sollen. In allen Fällen hatten es die Unbekannten auf die Reifen der Fahrzeuge abgesehen. Die Polizei in Hessisch Lichtenau sucht nun nach Zeugen.

>> grauer Skoda Fabia beschädigt

Zwischen Sonntagabend 21.30 Uhr und Montagnachmittag 16.45 Uhr haben Unbekannte bei einem grauen Skoda Fabia den rechten Hinterreifen vmtl. mit einem Messer beschädigt. Der Schaden beträgt in dem Fall 70 Euro.

>> schwarzer VW Lupo beschädigt

Ebenfalls 70 Euro beträgt der Schaden am Hinterreifen eines schwarzen VW Lupo. Hier liegt der Tatzeitraum zwischen Sonntagabend 21.30 Uhr und Montagmorgen 07.00 Uhr.

>> weißer Citroen C4 Cactus beschädigt

Einen Schaden von 50 Euro stellten darüber hinaus die Besitzer eines Pkw Citroen fest, der zwischen Samstag und Montagmorgen 07.00 Uhr in der Nähe der anderen betroffenen Fahrzeuge abgestellt war.

>> Bisherige Hinweise

Zeugen berichteten zum einen, dass am Sonntagabend zwischen 22.00 Uhr und 23.00 Uhr eine Person in Tatortnähe wahrgenommen worden sei, die aber nicht näher beschrieben werden konnte.

Gemäß einer weiteren Zeugenaussage ist am Sonntagabend etwa gegen 23.30 Uhr eine männliche, ca. 170 cm-175 cm große Person gesehen worden, die aus Richtung Wald kam und dann den Eichenweg entlang ging. Die Person soll jüngeren Alters gewesen sein und helle gelockte Haare haben. Die Person soll zudem ein weißes T-Shirt mit Schriftzug und eine dunkle Hose getragen haben und führte einen Helm und einen Rucksack bei sich.

Hinweise in allen Fällen oder zu der beschriebenen Person nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege