POL-ESW: Trinkgeldkasse aus Schnellrestaurant geklaut; Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochabend haben zwei Täter einen scheinbar günstigen Moment abgepasst, um aus einem Schnellrestaurant die Trinkgeldgasse zu klauen. Demnach betraten zwei männlichen Personen gegen 21.45 Uhr den betreffenden Gastronomiebetrieb in Grebendorf "An der Schindersgasse" /Ecke B 249, wandten sich im Inneren des Gebäudes dem Verkaufstresen zu und nahmen von dort zwei abgestellte Glasgefäße mit Trinkgeldern an sich und flüchteten dann fußläufig aus dem Restaurant in Richtung Eschwege. Zeitnahe Fahndungsmaßnahmen der Polizei nach den flüchtigen Tätern verliefen ohne Erfolg.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

1. Person:

männlich, ca. 190 cm, dunkle kurze Haare, bekleidet mit hellgrauer Jogginghose, schwarz/weiß gestreiftem T-Shirt und weißen Turnschuhen, Person hatte einen Vollbartansatz

2. Person:

männlich, ca. 175 cm, ebenfalls kurze Haare (oben etwas lockig), bekleidet mit schwarzer Adidas-Jogginghose mit weißen Streifen, hellgraues T-Shirt mit Aufdruck "Ellesse", weiße Turnschuhe, ebenfalls Ansatz eines Vollbartes

Der Stehlschaden beläuft sich auf ca. 400-600 Euro. Nach den ersten Ermittlungen könnte es sich bei einem der Täter um einen 19-jährigen Mann handeln, der vor einiger Zeit in Eschwege wohnhaft war, mittlerweile aber nach Kassel verzogen sein soll.

Hinweise in dem Fall nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

